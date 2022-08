Hyundai Representasikan Visi Brand Melalui Inspirational Media Wall LED di GIIAS 2022

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Hyundai Motor berkomitmen menjalankan mobilitas ramah lingkungan dan masa depan berkelanjutan sesuai dengan visi Progress for Humanity yang berlandaskan nilai kemanusiaan.

Nilai kemanusiaan ini dinilai mampu memperkuat hubungan sesama individu agar saling terhubung dan merayakan kehidupan bersama-sama.

Karena itu, Hyundai Motors Indonesia merepresentasikan visi ini melalui kolaborasi hasil karya seni yang didominasi permainan warna dan bentuk visual menarik dengan sejumlah kumpulan media art.

Beberapa di antaranya ada d’strict (wave flat), shudder (color bubble, feast of colors, life and string), Beammonster (waterfall, steps of the future, the growth of dreams), serta universal everything (run forever).

Seluruh kolaborasi karya tersebut ditampilkan secara serentak melalui Inspirational Media Wall LED seluas 504 meter persegi yang terpasang di booth Hyundai selama perhelatan Gaikindo International Indonesia Auto Show (GIIAS) 2022.

Berikut makna masing-masing media art yang tayang di Inspirational Media Wall LED yang sejalan dengan visi brand Hyundai.

Wave Flat

Memvisualisasikan gelombang konstan yang mewakili energi yang mendukung individu-individu untuk bertemu harapan dan keberanian baru saat melihatnya.