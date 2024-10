IBC dan CBL International Berkolaborasi, Perkuat Rantai Pasok Kendaraan Listrik

jpnn.com, JAKARTA - PT Industri Baterai Indonesia atau Industry Battery Corporation (IBC) sebagai perusahaan investment holding yang bergerak di bidang new energy materials mengumumkan kerja sama dengan CBL International Development Pte. Ltd. di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia.

Kerja sama itu diperkuat dengan penandatangan kesepakatan (MoU) yang disaksikan langsung oleh Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo.

Kolaborasi itu merupakan upaya strategis IBC dalam mendorong program hilirisasi nikel dan pengembangan industri baterai terintegrasi serta dalam rangka mengembangkan rantai pasok baterai kendaraan listrik mulai dari hulu hingga ke hilir.

Inisiatif itu bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci baterai di pasar global.

Dalam kerja sama ini, IBC terlibat dalam rantai nilai di segmen hilir antara lain Manufaktur Baterai Material, Manufaktur Sel baterai, dan Daur Ulang Baterai.

Direktur Utama IBC, Toto Nugroho mengatakan pihaknya melaporkan bahwa JV 5 Proyek Manufaktur Battery Cell saat ini telah memasuki tahap awal dan berlokasi di Karawang, Jawa Barat.

"Melalui upaya bersama, IBC dan CBL ingin mengembangkan proyek ini secara bertahap dengan tujuan untuk menginvestasikan sejumlah total USD 1,18 miliar dan mencapai total kapasitas produksi 15 GWh per tahun, yang akan cukup untuk memenuhi permintaan domestik dan global,” kata dia.

Gordon An, General Manager of International Business Manufacturing Operations of CATL menyebutkan proyek pabrik baterai merupakan komponen kunci dalam membangun rantai dan ekosistem industri kendaraan listrik dan baterai listrik di Indonesia.