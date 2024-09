IBL All Indonesian 2024 Bukti Kontribusi KUY Media Group di Dunia Olahraga Profesional

jpnn.com - JAKARTA - KUY Media Group menggelar IBL Oasis+ All Indonesian 2024 di Hall Basket Senayan, Jakarta, dari 22 September sampai 6 Oktober. Ada 14 tim IBL sebagai kontestan, yang dibagi dalam empat grup. Masing-masing juara grup masuk ke babak semifinal. CEO KUY Media Group, Edo Wicaksono mengatakan pihaknya yang merupakan digital media, pengin lebih sering menggelar event untuk mengangkat anak muda Indonesia lebih keren, produktif, dan membanggakan. Baca Juga: Kalah Lawan Rajawali Medan, RANS Simba Bogor Terhambat ke Semifinal IBL All Indonesian 2024 "Dua tahun belakangan ini, kami berkontribusi dalam event sportainment. Ada Media Clash, Badminton Clash, dan nanti ada Volley Clash. Event kami, alhamdulillah diterima dengan baik oleh masyarakat," ujar Edo. "Saat ini, kami mencoba untuk berkontribusi di event olahraga profesional tanah air. Tujuannya untuk memajukan dunia olahraga Indonesia. Kami bawa ide IBL All Indonesian 2024 ini ke IBL, alhamdulillah diterima dengan baik oleh kawan-kawan IBL," imbuhnya. IBL Oasis+ All Indonesian 2024 sebuah turnamen yang digagas oleh Kuy Media Group, bekerja sama dengan Indonesia Basketball League (IBL). Baca Juga: IBL All Indonesian 2024: Gebuk Pacific Caesar Surabaya, Satria Muda Mulai Panas Ini merupakan turnamen pramusim IBL 2025. Sesuai namanya All Indonesian, seluruh tim hanya boleh menggunakan pemain berkewarganegaraan Indonesia. Ajang ini menjadi pembuktian para rookie di tim masing-masing.