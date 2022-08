ICAEW Bakal Angkat Isu Pencucian Uang di Forum B20 Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) akan berpartisipasi dalam B20 Indonesia 2022, forum dialog resmi G20, sebagai anggota Satuan Tugas Integritas dan Kepatuhan.

Mark Billington, ICAEW Managing Director, International mengatakan bersama dengan pemangku kepentingan utama dalam ekosistem bisnis global, para anggota ICAEW akan mengangkat upaya anti pencucian uang (AML) melalui pengembangan program dan penerapan kebijakan yang telah ditentukan.

Dampak dari pencucian uang; proses di mana keuntungan dari kegiatan ilegal disamarkan dan dibuat agar terlihat memiliki keabsahan secara legal; dapat menghancurkan dan tidak untuk diremehkan.

Baca Juga: Wendi Cagur Banjir Pujian Gegara Rok Ayu Ting Ting Sobek

Lebih dari sekedar penipuan biasa, tindakan itu dapat mendanai kejahatan serius lainnya seperti perbudakan modern, perdagangan narkoba, korupsi, terorisme, dan lainnya.

Berangkat dari isu tersebut, ICAEW turut memainkan peran penting dalam memberikan panduan dan sumber daya untuk membantu perusahaan mematuhi tanggung jawab hukum dan profesional mereka.

Saat ini, ICAEW mengawasi sekitar 11.000 perusahaan akuntansi dengan strategi pengawasan anti pencucian uang yang kuat.

Satuan Tugas Integritas dan Kepatuhan di KTT B20 Bersama dengan komunitas bisnis global, B20 telah membentuk Satuan Tugas Integritas dan Kepatuhan (sebelumnya dikenal sebagai Satuan Tugas Anti-korupsi), sebagai salah satu dari tujuh gugus tugas prioritas dalam agenda mereka sejak 2012.

Salah satu isu penting bagi satgas ini adalah meningkatnya ancaman pencucian uang/pendanaan terorisme (ML/TF), terutama dalam iklim pemulihan dan pertumbuhan di tengah pandemi.