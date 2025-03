Ide Gila Ahmad Dhani Mencari Bibit Pesepak Bola Unggul Pernah Dicoba di China

jpnn.com - Ucapan kontroversi yang dilontarkan politikus partai Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo sejatinya sudah pernah dicoba di China.

Pria kelahiran 26 Mei 1972 itu menyebut bahwa ke depan PSSI perlu mempertimbangkan untuk melakukan program menikahkan pesepak bola naturalisasi di atas 40 tahun dengan wanita Indonesia.

"Naturalisasi tidak harus pemain (yang masih aktif), tetapi bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40, bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang hebat."

"Lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah anaknya itu yang diharapkan menjadi pesepak bola bagus. Ini jpemikirannya agak out of the box, tetapi bisa dianggarkan untuk 2026 programnya," ujar suami dari Mulan Jameela tersebut saat rapat Komisi X DPR RI dan Kemenpora, Rabu (5/3/2025).

Sontak ucapan dari Ahmad Dhani menjadi perbincangan di kalangan fan Timnas Indonesia.

Namun, jauh sebelum ide gila pentolan band Dewa 19 itu, China pernah melakukan program menikahkan dua orang bertubuh menjulang hingga melahirkan seorang pebasket top Yao Ming.

Melansir buku berjuluk Operation Yao Ming karya Brook Larmer, orang tua legenda Houston Rockets itu dinikahkan oleh pemerintah China untuk bisa mendapat bibit pebasket unggul.

Dengan tubuh menjulang setinggi 229 cm, Yao Ming mampu menjelma menjadi pebasket Asia pertama yang bermain di NBA.