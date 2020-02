Ihsan Tarore Ungkap Penyebab Dirinya Putus dengan Denada

jpnn.com, JAKARTA - Hubungan Ihsan Tarore dengan Denada sudah lama berakhir. Penyanyi jebolan Indonesian Idol itu lantas menjelaskan mengapa hubungannya bisa berakhir.

Hal itu Ihsan sampaikan saat menjadi bintang tamu dalam acara Nih Kita kepo, Jumat (21/2).

Kata Ihsan keduanya putus cinta saat masih sayang-sayangnya. Padahal, saat itu keduanya juga sudah berbicara mengenai pernikahan.

“Ya kemarin sempat ada rencana sampai ke situ (pernikahan). Kami putus saat sayang-sayangnya,” ucap Ihsan.

Lalu apa penyebab keduanya putus?

“Aku mikir masih banyak banget tanggung jawab aku yang harus aku selesaikan. Selain itu juga aku enggak mau ngasih harapn lebih kalau menurut aku enggak bisa. Keegoisan aku,” bebernya.

Jauh di lubuk hati terdalamnya, Ihsan ingin tetap menjalin silaturahmi dengan ibu satu anak tersebut. Berbeda dengan Denada yang memilih untuk memutuskan komunikasi.

“Tapi dia (Denada) kalau done is done (yang sudah ya sudah). Satu hal, aku pokoknya apa yang terjadi lalu ya sudah, aku tetap ingin silaturahmi. Apapun itu kami pernah dekat, masa iya (langsung) enggak saling kenal,” tandas Ihsan.(chi/jpnn)