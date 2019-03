IIMS 2019 Masih Andalkan Konten Hiburan

jpnn.com, JAKARTA - Pameran otomotif tahunan atau bernama Indonesia International Motor Show (IIMS) 2019 akan segera digelar pada 25 April - 5 Mei, di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Menggandeng Telkomsel dan Shopee, IIMS 2019 bisa dibilang lebih banyak konten hiburannya dibanding esensi dari motor show. Beberapa program yang dihadirkan antara lain; IIMS for Children, IIMS Classic Car Parade, IIMS Sunday Morning Ride, IIMS Stage, IIMS Wish, Miss IIMS, IIMS Pahami Audio Contest All Champion, Indonesia Automodified by HIN, Motor Sport Zone, Indonesian Custombike Expo & Championship, The Wasteland Project, sampai IOF Parade.

Bahkan IIMS tahun ini hadir pula ragam kapal dari Indonesia Boating Gathering, seperti kapal motor boat, kapal layar dan personal water craft. Hingga, sport foto di truk berukuran raksasa.

"Memang konten acara tahun ini kita buat lebih banyak lagi. Misalnya terbaru adanya konten marine. Kami pikir, marine itu satu kesatuan dengan motor show, itu yang seperti kami pelajari di Jepang dan bangkok. Apalagi kita kan bangsa bahari," ujar Presiden Direktur PT Dyandra Promosindo Hendra Noor Saleh, saat acara temu media di Jakarta, Selasa (5/3).

Jadi memang yang menghidupkan itu acaranya, lanjut pria karib disapa Kohen. "Semangat carnival itulah yang kita perkuat. Karena, tidak semua pengunjung IIMS itu hanya pengin beli mobil, ada yang cuma mau foto-foto, makan-makan atau lainnya."

Sementara itu, untuk brand otomotif yang ikut tampil di IIMS 2019 sendiri sebanyak 26 merek.

Ekshibitor kendaraan roda empat (R4) meliputi BMW, Chevrolet, Datsun, DFSK, Jeep, Honda, Hyundai, Mazda, MINI, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota dan Wuling.

Adapaun brand sepeda motor, mulai dari Aprilia, Benelli, BMW Motorrad, Harley-Davidson, Husqvarna, Honda, Kawasaki, KTM, Kymco, Moto Guzzi, Piaggio, dan Vespa. (mg8/jpnn)