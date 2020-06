Ikhtiar Deni TX Sebarkan Virus Skateboard pada Anak-anak Muda Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Nama Deni TX bukan sosok asing di kancah skateboarding Indonesia. Pestasi dan pengalamannya selama malang melintang di ajang skateboard nasional dan internasional sudah tak diragukan lagi.

Deni TX adalah satu dari sekian banyak legenda skateboard di Indonesia. Sebagai seorang skateboarder pro, Deni Tx tidak hanya terkenal di Indonesia, namun sudah terkenal hingga ke negara tetangga.

Pemilik nama lengkap Deni Lizam Teuku Sandang itu pernah menjuarai tiga kategori dalam satu turnamen, yaitu best run, best trick dan game of skate di Barcelona, Spanyol pada 2008.

Baca Juga: Pevi Permana Putra Berharap Skateboard Ada di SEA Games 2019

Kini, dengan berbagai pengalaman itu pula Deni memilih jatuh bangun menularkan ilmunya kepada anak-anak muda Indonesia.

"Prestasi yang nyata adalah ketika sesorang mampu mengekspresikan bakat dan kemampuannya untuk hal-hal positif dan bermanfaat bagi lingkunganya. Yuk, sebarkan virus kebaikan lewat bakat dengan cara yang bermanfaat,” ujar Deni dalam unggahannya di akun Kementerian Pemudan dan Olahraga (Kemenpora) di Instagram.

Skateboarder profesional asal Jakarta itu adalah salah satu atlet yang dibesarkan dari pembudayaan olahraga. Pria yang telah bermain papan luncur sejak 1999 itu merupakan salah satu wakil ketua Komunitas Indonesia Skateboard (KIS).

Bermain skateboard tak sekadar hobi bagi Deni TX. Sebab, dia juga menekuni olahraga ekstrem itu untuk mencari uang.

Deni pun pernah jatuh hingga mengalami cedera parah. Namun, hal tersebut tak mematahkan semangat dan harapannya terhadap olahraga skateboard.