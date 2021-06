Ikhtiar Suzuki untuk New Baleno Berbuah Manis

jpnn.com, JAKARTA - Program penjualan yang digodok untuk mendongkrak penetrasi New Baleno diklaim cukup berhasil.

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menyatalan penjualan mobil berjenis hatchback itu memgalami peningkatan pada periode Februari hingga April 2021.

Menurut Sukma Dewi, Asst to 4W Sales Dept Head PT SIS, peningkatan penjualan New Baleno tidak lepas dari strategi penjualan melalui berbagai promo yang dihadirkan Suzuki.

"Setiap bulan kami memberikan banyak keuntungan seperti potongan cicilan, gratis asuransi, dan berbagai hadiah langsung mulai dari gawai hingga logam mulia. Untuk New Baleno sendiri, khusus pada Juni ini, konsumen akan mendapat hadiah langsung berupa iPhone terbaru,” kata dia dalam siaran pers, Rabu (9/6).

Walaupun total penjualan di segmen hatchback secara retail nasional pada April 2021 hanya 1.321 unit atau turun 17 persen dari Maret, tetapi Suzuki mampu meningkatkan market share melalui New Baleno hingga mencapai 29,1 persen pada April.

Penjualan New Baleno secara retail meningkat 32 persen pada Maret lalu jika dibandingkan di bulan sebelumnya, serta kembali meningkat 41 persen pada April.

Konsumen New Baleno juga mendapat penawaran paket kredit berupa bunga nol persen dan gratis Suzuki Insurance selama satu tahun yang disertai asuransi pengemudi.

Untuk konsumen Suzuki lainnya seperti New Ignis, SX4 S-Cross, All New Ertiga, XL7, hingga New Carry juga akan mendapatkan penawaran spesial, berupa hadiah langsung dan paket kredit oleh masing-masing diler Suzuki. (rdo/jpnn)