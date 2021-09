Ikut Mengomentari Santri Tutup Telinga, Deddy Corbuzier Dikritik Warganet

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Deddy Corbuzier menjadi perbincangan usai koementarnya pada unggahan Diaz Hendropriyono disorot warganet.



Diaz Hendropriyono melalui akunnya di Instagram mengunggah sebuah video berisikan anak-anak pesantren yang sedang antre vaksinasi Covid-19.

Akan tetapi di saat bersamaan, sebuah musik diputar di ruangan itu sehingga para santri menutup telinga mereka.

"Masyaallah, santri kami sedang antre vaksin. Di tempat kami ada musik. Santri-santri kami sedang menutup kupingnya agar santri-santri itu tidak mendengar musik itu. Barakallah fiikum," ujar narator dalam video yang diunggah Diaz Hendropriyono, dikutip Jumat (17/9).

Video itu juga menunjukkan orang-orang Timur Tengah atau Arab yang menari dan mengikuti musik. "Sementara itu," tulisan dalam video tersebut.

Diaz Hendropriyono lantas mengasihani para santri itu karena dianggap mendapat pendidikan yang salah.

"Sementara itu. Kasihan, dari kecil sudah diberikan pendidikan yang salah," tulis Diaz Hendropriyono melalui akunnya di Instagram, dikutip Jumat (17/9).

"There's nothing wrong to have a bit of fun (enggak ada salahnya untuk sedikit bersenang-senang)," sambungnya.

