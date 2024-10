IMA 2024 Siap Digelar, Sal Priadi hingga Tiara Andini Masuk Nominasi 

jpnn.com, JAKARTA - Ajang penghargaan Indonesian Music Awards (IMA) 2024 akan digelar pada 25 November, mendatang.

Puncak acara penghargaan yang diinisiasi Langit Musik bersama RCTI tersebut akan disiarkan di Studio RCTI , kawasan MNC Studios, Jakarta Barat.

Sebanyak 16 nominasi akan diperebutkan oleh para musikus berbakat di Tanah Air.

Berbeda dari tahun sebelumnya, IMA 2024 menambahkan dua kategori baru yakni Dangdut/Pop Local of the Year dan Nada Sambung Pribadi Group/Duo of the Year.

Selain itu, IMA 2024 juga akan kembali memberikan penghargaan kategori Lifetime Achievement kepada musisi Indonesia yang telah berkarya lebih dari 20 tahun.

Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas kontribusi mereka dalam memeriahkan blantika musik Indonesia serta menjadi inspirasi bagi generasi musisi saat ini.

CEO Nuon, Aris Sudewo mengungkapkan kehadiran kembali IMA di tahun ini merupakan komitmen Langit Musik dalam mendukung dan memajukan industri musik Indonesia.

Aris mengaku antusias dapat kembali memberikan apresiasi kepada para musisi atas dedikasi dalam menciptakan karya musik selama setahun terakhir.