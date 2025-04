In the End Linkin Park Tembus 2 Miliar View, Ikuti Jejak Numb di YouTube

jpnn.com, JAKARTA - Video musik lagu "In the End" milik Linkin Park resmi menembus angka 2 miliar penayangan di YouTube. Pencapaian ini menjadikan lagu tersebut sebagai video musik kedua dari band rock asal Amerika Serikat itu yang mencapai angka 10 digit, setelah lagu "Numb."

Video musik "In the End" diunggah pertama kali pada Oktober 2009 dan menampilkan formasi awal Linkin Park, yaitu Chester Bennington, Mike Shinoda, Brad Delson, Joe Hahn, Rob Bourdon, dan Phoenix Farrell. Lagu ini merupakan salah satu rilisan ikonis dari album debut mereka.

Menurut laporan Billboard pada Rabu (16/4/2025), lagu "In the End" dirilis pada tahun 2000 sebagai bagian dari album perdana mereka bertajuk Hybrid Theory.

Album tersebut berperan besar dalam melambungkan nama Linkin Park ke puncak popularitas global.

Lagu "In the End" berhasil menembus posisi No. 2 di tangga lagu Billboard Hot 100, menjadikannya sebagai lagu dengan peringkat tertinggi dari band rock di tangga lagu tersebut hingga saat ini.

Popularitas lagu ini tetap bertahan meskipun telah lebih dari dua dekade sejak perilisannya.

Sebelum ini, lagu "Numb" yang dirilis pada 2003 menjadi video musik pertama Linkin Park yang melewati angka 2 miliar penayangan di YouTube. Kedua lagu tersebut dianggap sebagai karya klasik yang merepresentasikan era awal kejayaan band.

Linkin Park sempat vakum selama tujuh tahun setelah vokalis utama mereka, Chester Bennington, meninggal dunia pada 2017.