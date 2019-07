Indonesia Masuk Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia, Ini Jadwalnya

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Timnas Indonesia mendapat hasil undian tergolong berat di kualifikasi Piala Dunia Qatar 2022 zona Asia. Dari drawing yang digelar di AFC House, Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (17/7), Garuda harus bersaing dengan Uni Emirat Arab dan tiga negara sesama Asia Tenggara yakni Vietnam Thailand dan Malaysia.

Kualifikasi di zona Asia ini menggunakan format double round robin di mana semua tim akan bertemu. Kualifikasi akan dimulai dari tanggal 5 September 2019 hingga 9 Juni 2020.

???????? We’re definitely in for a treat. Here’s the #AsianQualifiers Round 2 draw results.



Tell us your thoughts!???? pic.twitter.com/aopLq2AOpA — AFC (@theafcdotcom) July 17, 2019