Indonesia Usung Diplomat Senior Ini Jadi Direktur Eksekutif ITTO

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengusung Yuri Octavian Thamrin sebagai calon direktur eksekutif Intenational Tropical Timber Organization (ITTO).

Pemilihan direktur eksekutif tersebut akan dilaksanakan pada sidang International Tropical Timber Council (ITTC) ke-57.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto.

"Sidang ITTC ke-57, ini pemerintah Indonesia mencalonkan diplomat senior kita, Bapak duta besar Yuri Octavian Thamrin sebagai calon direktur eksekutif ITTO periode 2021-2025," kata Agus, Jumat (26/11).

Dia menjelaskan, Yuri akan menjalani pemilihan dengan melawan dua kandidat lainnya yang berasal dari Malaysia dan Brazil.

Agus menjelaskan tugas Yuri jika terpilih menjadi direktur utama ITTO yaitu bertanggung jawab terhadap beberapa divisi di bawahnya.

Adapun divisi-divisi tersebut ialah division of forest management, division on trade and industry, serta division on operation.

Kemudian, ada pula beberapa perangkat di bawah divisi yang disebut project manager dan staf pelaksana.