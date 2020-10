Infinix Hot 10 Resmi Dirilis di Indonesia, Sebegini Harganya

jpnn.com, JAKARTA - INFINIX HOT 10 akhirnya resmi diperkenalkan di Indonesia secara livestreaming sebagai salah satu produk terbaru dari INFINIX Indonesia. Infinix HOT 10 memiliki chipset khusus untuk gaming yakni Helio G70. Chipset ini menjadi yang pertama disematkan pada seri HOT dari Infinix.

Tidak hanya itu, spesifikasi lainnya untuk mendukung pengalaman gaming yang makin seru juga sudah sangat lengkap pada Infinix HOT 10 seperti layar dengan luas 6.78 Inch Punch Hole Display, di mana layar ini memiliki peningkatan dibandingkan dengan seri HOT sebelumnya.

“Dengan spirit baru dari INFINIX Indonesia yaitu Take The Lead, kami harapkan para anak muda di Indonesia bisa menjadi pemimpin dalam setiap pertandingan yang mereka jalani, baik itu di kantor, di sekolah, di rumah atau dimanapun mereka berada. Ini saatnya para anak muda di Indonesia bergerak maju dan menjadi leader dengan support dan inovasi dari INFINIX. Mereka bisa tetap produktif dengan spesifikasi ter up to date namun dengan harga yang terjangkau" ujar Sergio Ticoalu, Country Marketing Manager Infinix Smartphone Indonesia.

Sergio meyakini seri HOT ini menjadi seri yang paling laris dan ditunggu banyak pengguna lantaran memiliki spesifikasi yang #ANTIKALAH karena memiliki performa berbeda dari seri HOT sebelumnya.

Dibekali pula dengan baterai dengan kapasitas 5200 mAh dan Power Marathon Technology, di mana daya akan terasa lebih lambat untuk habis saat penggunaan.

Tak kalah penting, Infinix HOT 10 juga ingin memberikan pengalaman lebih nyata lewat DTS Sound untuk petarungan game yang semakin seru. Dimana suara yang dihasilkan akan lebih jelas dan lebih menggelegar di setiap detil efek maupun musiknya.

“Dibekali dengan chipset khusus gaming, Infinix HOT 10 mengajak pengguna untuk lebih semangat menjadi #AntiKalah. Apalagi di masa pandemi ini, banyak yang harus melakukan kegiatannya melalui online. Performa pada Infinix HOT 10 ini bisa mendukung mereka, ditambah dengan spesifikasi lainnya seperti pada layar dan baterai sehingga kesibukan terasa lebih menyenangkan. Kegiatan dan hiburan bisa dilakukan hanya dalam satu genggaman,” jelas Bruno Li, CEO Infinix Indonesia.

Selain 3 keunggulan untuk kegiatan gaming tersebut, Infinix HOT 10 juga sudah dibekali dengan resolusi kamera hingga 16MP Quad AI Camera, di mana pengguna mampu menghasilkan foto lebih detil dan tangkapan yang lebih cepat meski dalam keadaan minim cahaya.