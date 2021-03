Inggris Vs San Marino: Berat Sebelah, Tuan Rumah Berpesta Gol

jpnn.com, LONDON - Inggris memulai laga kualifikasi Piala Dunia 2022 mereka dengan kemenangan telak 5-0 atas San Marino di Wembley, London, Jumat (26/3) dini hari WIB.

Dominic Calvert-Lewin menyumbang dua gol untuk tim tuan rumah, diikuti oleh gol-gol dari James Ward-Prowse, Raheem Sterling, dan Ollie Watkins.

Kemenangan ini membuat Inggris memuncaki sementara klasemen Grup I kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa dengan tiga poin. San Marino berada di peringkat terbawah tanpa poin.

Pesta gol Inggris dimulai pada menit ke-14 ketika Ward-Prowse membawa tim tuan rumah memimpin 1-0.

4 - Dominic Calvert-Lewin has scored four goals in his first four England starts, the most by an England player since Kerry Dixon netted four in his first four in 1985-86; the last player with more goals in their first four starts was Roger Hunt (6, 1962-64). Poacher. pic.twitter.com/e6CyE0RViv — OptaJoe (@OptaJoe) March 25, 2021