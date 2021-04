Ini Alasan Aldi Taher Akhirnya Bersedia Tampil di Podcast Deddy Corbuzier

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aldi Taher mengungkap alasan akhirnya bersedia menjadi bintang tamu podcast Deddy Corbuzier di YouTube.

Aldi Taher mengaku butuh uang untuk membeli kebutuhan anak-anaknya.

"Butuh duit buat beli popok bayi," kata Aldi Taher dalam podcast Deddy Corbuzier di YouTube, Minggu (25/4).

Mantan suami Dewi Perssik itu mengakatan dibayar jutaan rupiah demi berbincang di podcast Deddy Corbuzier.

Dalam video tersebut, Aldi Taher tampak menerima uang tunai yang diserahkan Dinar Candy.

"Hari ini gue dibayar Rp 3,5 juta," ucap pelantun Nissa Sabyan I Love You So Much itu.

Aldi Taher sebelumnya pernah menghujat podcast Deddy Corbuzier.

Mantan pengisi acara Tawa Sutra itu menuding video wawancara Deddy Corbuzier dan Dinar Candy tentang pakaian dalam merupakan konten maksiat.