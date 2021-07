Ini Daftar Lengkap Nominasi Indonesia Digital Awards 2021

jpnn.com, JAKARTA - RCTI+ kembali mempersembahkan ajang penghargaan Indonesian Digital Awards 2021.

Ajang tersebut merupakan apresiasi kepada artis dan konten program favorit di RCTI+.

Memasuki tahun kedua perjalanannya, Indonesian Digital Awards 2021 bakal memberikan 10 kategori penghargaan untuk artis dan konten favorit.

Berikut, daftar lengkap nominasi Indonesian Digital Awards 2021:

1. Most Favorite Live Chat Seleb

- Anggi, Fitri, Jemimah, Kelvin, Kirana, Rimar (Live Chat Plus Idol)

- Amanda Manopo, Arya Saloka (Live Chat Plus Ikatan Cinta)

- Alwi Assegaf (Live Chat Plus Kembalinya Raden Kian Santang)

- Audrey, Faiz, Jerry, Nindy (Live Chat Plus MasterChef Indonesia)

- Special JKT 48 (Live Chat Plus JKT 48)

- Ranty Maria, Riza Syach, Verrel Bramasta (Live Chat Plus Pupa)

2. Most Favorite TV Series

- Dunia Terbalik

- Ikatan Cinta

- Kembalinya Raden Kian Santang

- Preman Pensiun 5

- Putri Untuk Pangeran

- Roman Picisan