Ini Jadwal Konser Billie Eilish di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi kenamaan asal Amerika Serikat, Billie Eilish dipastikan bakal segera menggelar konser di Indonesia. Konser perdananya di tanah air akan dilaksanakan pada 7 September 2020 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Tangerang.

Kepastian jadwal konser Billie Eilish diumumkan langsung oleh TEMGMT dan Dyandra Global selaku promotor.

"Billie Eilish 'Where Do We Go? World Tour' akan digelar di Indonesia pada 7 September 2020," ungkap pihak TEMGMT, Senin (20/1).

Billie Eilish juga mengunggah jadwal tur Asia yang bakal dilakukannya termasuk ke Indonesia. Dia mengaku tidak sabar bertemu fan di kawasan Asia dan sekitarnya.

"Sampai bertemu Asia," kata Billie Eilish.

Kedatangan Billie Eilish ke Indonesia merupakan bagian dari tur Asia bertajuk 'Where Do We Go? World Tour' 2020. Selain Indonesia, dia juga singgah ke Seoul (23 Agustus), Shanghai (25 Agustus), Taipei (28 Agustus), Hong Kong (30 Agustus), Tokyo (2 September), dan Manila (5 September 2020) mendatang.

Billie Eilish dikenal pencinta musik di seluruh dunia berkat beberapa lagu, salah satunya yakni hit berjudul 'Bad Guy'. Kini Billie Eilish disibukkan oleh kegiatan tur untuk mempromosikan albumnya 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?'. (mg3/jpnn)