Ini Jadwal Tayang Film The Architecture of Love di Bioskop

jpnn.com, JAKARTA - Film The Architecture of Love (TAOL) akan menghangatkan hati penonton mulai 30 April 2024 di seluruh bioskop Indonesia.

Diadaptasi dari novel karya Ika Natassa, film tersebut digarap sutradara Teddy Soeriaatmadja, produser Chand Parwez Servia, dan rumah produksi Starvision,

Karuna Pictures dan Legacy Pictures.

The Architecture of Love mengikuti kisah Raia (Putri Marino) dan River (Nicholas Saputra). Dalam kesendirian dan keputusasaan seorang penulis best seller yang tidak lagi mampu menulis, Raia memutuskan terbang ke New York mengejar inspirasi.

Kota tersebut mempertemukannya dengan River, arsitek dari Jakarta yang misterius. Perjumpaan itu menjadi awal pertemanan ‘rahasia’ di antara keduanya, meski ada bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak.

River dan Raia sama-sama punya tragedi yang menjadikan keduanya jiwa-jiwa kesepian. Keduanya bisa saling menyembuhkan tetapi bisa juga saling melukai.

The Architecture of Love (TAOL) merupakan universe dari Critical Eleven, film adaptasi dari novel best seller Ika Natassa yang juga diproduksi Starvision, bersama Legacy Pictures dari produser Chand Parwez Servia.

Naskah film itu ditulis oleh Alim Sudio dan Ika Natassa, yang juga sudah beberapa kali bekerja sama dengan Starvision dan berada di balik skenario film-film adaptasi novel.

“Film TAOL adalah kisah yang akan menghangatkan hati penonton Indonesia melalui romansa yang penuh dengan lautan emosi dari Raia dan River. Semoga Film TAOL bisa memberikan hiburan yang juga mengaduk emosi para penonton dari akting memukau Nicholas Saputra dan Putri Marino,” kata produser Film TAOL Chand Parwez Servia.