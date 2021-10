Ini Jadwal Tayang Serial Horor My Ghost Friend

jpnn.com, JAKARTA - Serial horor, My Ghost Friend akan tayang melalui platform over the top (OTT) Genflix mulai Jumat, 29 Oktober 2021.

Diproduksi oleh PH Pearl Cinema, web series tersebut dibintangi oleh Athallah Naufal, Sella Selly, Rizal Biladina, Iqi Rabbani, Cintaling, Kevin Raynandoo, Elsya Syarif, Jay Kresna, dan lainnya.

Produser Eksekutif Rofiq Ashari mengatakan bahwa My Ghost Friend menyuguhkan cerita yang berbeda dari film horor lainnya.

"My Ghost Friend diisi pemain yang masih rata-rata muda. Ceritanya tentang pergaulan anak-anak SMA di sekolah yang disisipi cerita tentang pembunuhan, kematian dan misteri-misteri lainnya yang tentunya sangat menarik," kata Rofiq Ashari baru-baru ini.

Menurutnya, My Ghost Friend makin menarik karena diperankan oleh bintang muda yang namanya sedang naik daun.

Dia menilai pemilihan bintang utama Athallah Naufal dan penyanyi dangdut Sella Selly sangat tepat sesuai cerita film.

"Athala dan Selly dari sisi akting sangat kuat dan mampu memainkan peran. Sella Selly jadi pemeran hantu Miranda yang penuh misteri," jelasnya.

My Ghost Friend juga diramaikan kehadiran pendatang baru yakni kakak beradik Rizal Biladina dan Iqi Rabbani.