Ini Kata Pelatih Bayern Muenchen Setelah Atletico Madrid Hancur

jpnn.com, MUNICH - Juru taktik Bayern Munchen Hansi Flick memuji keganasan timnya setelah menghancurkan Atletico Madrid 4-0 dalam matchday pertama Grup A Liga Champions di Stadion Allianz Arena, Kamis (22/10) dini hari WIB.

Kingsley Coman membuka keunggulan Bayern pada menit ke-28, kemudian Leon Goretzka menggandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-41.

Corentin Tolisso mengemas gol ketiga tim Bavaria pada menit ke-66, dan Coman membukukan gol keduanya sekaligus gol penutup pada menit ke-72

Tim Spanyol bukan tandingan juara Liga Champions itu pada laga ini.

20 - This is the 20th time Bayern Munich have scored 4+ goals in a game under Hansi Flick; the most of any team in the top five European leagues since he took charge in November 2019. Force. pic.twitter.com/OcYrzhpN5Y — OptaJoe (@OptaJoe) October 21, 2020