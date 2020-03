Ini Kinerja Abdullah Azwar Anas, Calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru

jpnn.com, BANYUWANGI - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan nama Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, sebagai satu dari empat kandidat kepala badan otorita Ibu Kota Negara yang baru.

Selain Azwar Anas, ada juga Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Bambang Brodjonegoro dan Tumiyana.

Anas sendiri masih enggan berbicara banyak soal namanya yang masuk bursa kepala badan otorita yang pembentukannnya menunggu undang-undang baru itu.

”Saya belum bisa komentar soal itu,” ujar Anas di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jumat (6/3).

Anas berada di Kemendagri untuk bertemu Mendagri Tito Karnavian sebagai ketua umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh (Indonesia). Dia datang bersama sejumlah bupati yang menjadi pengurus Apkasi.

Anas dikenal sebagai salah seorang bupati berprestasi. Banyuwangi, daerah di ujung timur Pulau Jawa yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan dahulu dikenal dengan persepsi minor, kini bertransformasi mencapai kemajuan-kemajuan terukur.

Berdasarkan data BPS, kemiskinan Banyuwangi berhasil diturunkan ke level tujuh persen dari sebelumnya selalu di atas dua digit. Pendapatan per kapita masyarakat juga melonjak jadi hampir Rp49 juta per orang per tahun, dari sebelumnya di kisaran Rp20 juta.