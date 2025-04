Ini Lagu Terindah dan Tersulit yang Pernah Diciptakan Rich Brian

jpnn.com, LOS ANGELES - Rapper asal Indonesia yang kini berdomisili di Amerika Serikat, Rich Brian merilis single terbaru berjudul Butterfly.

Lagu tersebut merupakan bagian dari album studio ketiganya, Where Is My Head? yang rencana dirilis pada 23 Mei 2025.

Butterfly pertama kali dibocorkan oleh Rich Brian melalui livestream Twitch dengan d4vd.

Single yang diproduksi sendiri tersebut menyoroti pertumbuhan artistik dan evolusi kreatif Rich Brain, sebuah tema utama dari Where Is My Head?

Butterfly menggambarkan kekacauan emosional dari sebuah hubungan yang toxic, Rich Brian berjuang dan mempertimbangkan untuk meninggalkannya.

Secara musik, lagu tersebut dikembangkan dari suara analog pada single utama Little Ray of Light, yang juga lagi diproduksi oleh dirinya sendiri.

Rich Brian mengatakan bahwa Butterfly merupakan salah satu lagu paling berkesan yang pernah dibuatnya.

"Ini adalah salah satu lagu terindah dan tersulit yang pernah saya buat, saya menulisnya tentang seseorang yang menunjukkan begitu banyak kekurangan dari diri saya yang tidak saya ketahui, pada dasarnya saya berbicara tentang betapa mindernya saya dengan beat musik yang terdengar seperti Human Nature dengan 808s," ungkap Rich Brian.