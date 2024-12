Ini Pemenang PropertyGuru Asia Property Awards Grand Final ke-19

jpnn.com, JAKARTA - Grand Final ke-19 PropertyGuru Asia Property Awards didukung oleh V-ZUG Thailand mengumumkan perumahan terbaik dan para pengembang terkemuka di kawasan Asia di The Athenee Hotel, Luxury Collection Hotel, Bangkok.

Penutupan dari rangkaian PropertyGuru Asia Property Awards 2024 menampilkan lebih dari 130 finalis pemenang penghargaan dari seluruh Asia, meningkatkan pencapaian mereka di kancah internasional.

Zhuhai Huafa Properties Co., Ltd dianugerahi The Best Developer in Asia—yang pertama untuk perusahaan.

Ini menandakan satu dari lima kemenangan untuk para perusahaan mewakili Mainland China. Para pemenang dari Mainland China termasuk Lead8, diberikan penghargaan untuk proyeknya MixC Changcun dan K11 Shangai, Huaihai Middle Road.

Pemenang praktisi desain lainnya adalah Jiang & Associates Creative Design, yang memenangkan ALIBABA BEIJING CHAOYANG SCIENCE & TECHNOLOGY PARK, dan Sybarite, yang memenangkan SKP Chengdu.

Para pengembang dari Hong Kong dan Makau juga unggul dengan memenangkan empat gear.

Para pemenang meliputi China Resources Land (Overseas) Limited dan Poly Property (Hong Kong) Co., Limited, memenangkan PANO HARBOUR; Lek Hang Group untuk Hotel Central Macau; Lofter Group Limited untuk 1 Ki Lung Street, dan New Orient Group untuk San Tong Fong Commercial Inn North Wing (Bekas LokKok Restaurant Building) Filipina muncul sebagai pasar yang paling banyak memenangkan penghargaan dengan 12 gelar. Federal Land, Inc. menonjol sebagai Best Luxury Developer (Asia), disertai kemenangan untuk Riverpark, sementara Federal Land NRE Global, Inc. meraih gelar Best Breakthrough Developer (Asia). Aboitiz InfraCapital Economic Estates dianugerahi sebagai Best Industrial Developer (Asia), didukung oleh kemenangan untuk LIMA Estate.

Menambah kemenangan Filipina yang mengesankan adalah gelar untuk RLC Residences, yang memenangkan The Residence Residences at The Westin Manila; Robinsons Office untuk GBF Center 1; dan work.able untuk work.able Robinsons Summit Center. Alveo Land memenangkan Viento at Cerca sedangkan Sunshine Fort North Bonifacio Realty Development Corporation memenangkan MITSUKOSHI BCG.