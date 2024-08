Ini Pentingnya Memilih Produk Estetika yang Orisinal

jpnn.com, JAKARTA - Sektor kecantikan di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan pesat dalam setahun terakhir. Di 2023, pertumbuhan industri kecantikan tanah air mencapai 21,9 persen.

Seiring dengan pertumbuhan ini, berbagai tren turut bermunculan dan terus diamplifikasi oleh influencer kecantikan melalui berbagai kanal sosial media.

Pendiri dan CEO Gloskin Aesthetic Clinic dr. Nanang Masrani mengatakan pertumbuhan ini selaras dengan permintaan dan keinginan masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan atau elevate penampilannya.

"Industri tentunya merespons ini dengan memunculkan berbagai variasi perawatan, disertai dengan inovasi menggunakan teknologi terbaru," kata dokter Nanang, di Jakarta, Senin (24/8).

Sebagai dokter, dokter Nanang merasa memiliki tanggung jawab untuk bisa memberikan edukasi dan memberdayakan pasien untuk memilih perawatan yang dapat menonjolkan fitur khas diri mereka, tanpa mengubah anatomi wajah secara drastis.

"Selain itu, komunikasi dua arah antara dokter dan pasien juga penting agar rencana perawatan yang akan dilakukan sudah sesuai dengan kebutuhan pasien," tuturnya.

Menjawab kebutuhan itu, Zuellig Pharma (ZP) Therapeutics, perusahaan mitra komersialisasi industri kesehatan di Asia Pasifik, menggelar konferensi bertajuk, “Elevate Your Aesthetic and Be a True Original” di The Westin Hotel Jakarta, Sabtu.

Konfererensi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya memilah dan memilih perawatan estetika yang sesuai dengan kebutuhan, serta penggunaan produk estetika yang orisinal untuk mencapai penampilan yang diharapkan dengan keamanan yang terjamin.