Ini Perjalanan Timnas Pelajar U-15 Kemenpora di IBER Cup 2019

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Pelajar U-15 merupakan skuat sepak bola yang dibentuk hasil dari kompetisi Liga Berjenjang Kemenpora.

Di IBER CUP, target utama Indonesia memang bukan meraih gelar juara, tapi membangun mental dan memberikan pengalaman bermain di negara lain, melawan tim dengan sepak bola yang kuat di Eropa seperti Prancis, Spanyol, dan Portugal.

Secara keseluruhan, Skuat Merah Putih tampil apik.Pada babak penyisihan grup B, Indonesia lolos ke perempat final dengan menjadi pemuncak klasemen/ Adriano Manuri dkk berhasil mengumpulkan sepuluh poin.

Bukan hanya itu, di fase grup skuat Indonesia hanya sekali kebobolan, dengan 18 kali menjebol gawang lawan. Fantastis.

Di babak 16 besar, Timnas Pelajar U-15 mampu menaklukkan GDS de Cascais melalui drama adu penalti dengan skor 7-6. Di perempat final, GD Estoril Praia yang juga dari Portugal, dijungkalkan juga lewat adu penalti dengan skor akhir 4-2. (dkk/jpnn)

Fase grup:

Vs Thiais FC (Prancis) 10-0

Vs UD Valonguense (Spanyol) 6-0

Vs Gdm 9 de Abril de Trajouce (Portugal) 3-1

Vs Juventude (Portugal) AC 0-0