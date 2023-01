Ini Upaya Ramen YA! Membantu Pemerintah Buka Lapangan Pekerjaan

jpnn.com, BEKASI - Restoran Ramen Ya! berkomitmen membantu pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan.

Itu dilakukan restoran makanan khas Jepang, dengan terus membuka outlet baru di seluruh Indonesia.

Marketing Communication Ramen Ya! Irma Amalia mengatakan ada lebih dari seribu orang yang dipekerjakan,

"Sudah 1.940 karyawan yang dipekerjakan di seluruh outlet," kata Irma Amalia saat pembukaan outlet Ramen Ya! di Mall Lipo Cikarang, baru-baru ini.

Terbaru, kata Amalia, outlet ke-65 dibuka yang mengincar pengunjung mal di kawasan Bekasi.

Dia pun optimistis outlet tersebut bakal digandrungi pengunjung Mal Lippo Cikarang.

"Terbukti banyak pengunjung yang datang ke outlet ini untuk menikmati sajian ramen," tuturnya.

Pada pembukaan cabang baru ini, Ramen Ya! juga memberikan penawaran menarik, yakni promo buy one get one free mulai 23 sampai 26 Januari 2023.