Ini yang Dikagumi Denny Darko dari Mbak You..

jpnn.com, JAKARTA - Peramal Denny Darko mengenang sosok mendiang Mbak You sebagi seorang yang lembut dan murah hati.



Sejak mengenal paranormal itu secara personal tiga tahun lalu, Denny Darko melihat Mbak You merupakan teman yang ringan tangan.



"Sosoknya memang kontroversial, ceplas-ceplos tetapi beliau lembut ya, enggak tegaan sama orang. Beliau kalau diminta tolong pasti akan membantu," ujar Denny melalui konferens pers virtual, Kamis (1/7) malam.



Tak hanya itu saja, dia merasa dirinya belajar banyak hal dari sosok Mbak You.



Di matanya, pemilik nama Euis Juwariyah itu bagaikan lambang ikhtiar manusia.



"Mbak You lambang ikhtiar manusia. Ya manusia itu pengin tahu sesuatu yang akan terjadi besok," kata Denny.



Dia mengatakan ada satu hal yang sangat dia kagumi dari mendiang Mbak You, yaitu kejujurannya dalam bertutur kata.



"Beliau terkenal ya saklek begitu saat menyampaikan sesuatu. Satu hal yang saya kagumi, beliau memang orang yang terus terang, enggak ada sesuatu yang dia sembunyikan," lanjutnya.



Mbak You menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Premier Bintaro, Kamis (1/7).



Sebelum dibawa ke rumah sakit, Mbak You sempat mengalami sesak napas dan terjatuh di rumahnya.(mcr7/jpnn)