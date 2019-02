Inilah 7 Film Indonesia yang Tayang Februari 2019

jpnn.com, JAKARTA - Sepanjang bulan Februari, bioskop tanah air masih didominasi oleh film-film romantis. Tercatat ada empat film yang bernuansa kisah asmara sebagai tema utama. Masing-masing adalah Antologi Rasa, The Way I Love You, Calon Bini, dan Dilan 1991.

Meski demikian, ada juga film-film bergenre komedi, horor dan action. Inilah film-film Indonesia yang akan meramaikan bioskop pada bulan Februari 2019.

1. Laundry Show (7 Februari)

Bergenre drama komedi, film ini berkisah soal dunia kerja di sebuah binatu. Film garapan sutradara Rizki Balki ini dibintangi oleh Boy William, Gisella Anastasia, Tissa Biani, Erick Estrada, Indra Jegel, Fajar Nugra, Mamat Alkatiri, Marshel Widianto, David Saragih, Mbok Tun.

2. Satu Suro (7 Februari)

Satu Suro yang disutradarai oleh Anggy Umbara mengangkat kisah budaya dan kepercayaan masyarakat Jawa yang menganggap malam satu suro sebagai hal yang keramat. Adinda yang sedang hamil besar baru saja pindah rumah ke pinggir kota bersama dengan Bayu, suaminya. Ketika Bayu tengah menjalani pertemuan di tengah kota, tiba-tiba saja Adinda mengalami kontraksi hebat. Bayu segera menjemput Adinda dan mengantarnya ke rumah sakit terdekat. Namun, ternyata rumah sakit tersebut penghubung ke dunia lain. Film ini dibintangi oleh Citra Kirana, Nino Fernandez, Alexandra Gottardo, Willem Bevers, Yati Surachman, Novie Chandra, Haydar Salishz, Ingrid Widjanarko, Ence Bagus.

3. The Way I Love You (7 Februari)

Film ini menceritakan Senja tak tahu siapa laki-laki bernama BadBoy yang sering chatting dengannya di Blog. Tapi satu yang pasti, Senja selalu tersenyum mengingat pembicaraan mereka. Disutradarai Rudi Aryanto, film ini dibintangi oleh Syifa Hadju, Rizky Nazar, Tissa Biani, Baskara Mahendra, Surya Saputra, Adi Nugroho, dan Windy Wulandari.