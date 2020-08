Inilah Alasan Kenapa NUFF 2020 Pantas Disebut Event Bersejarah dan Berkualitas

jpnn.com, JAKARTA - Nusantara Fashion Festival atau NUFF 2020 menjadi ajang bersejarah dan berkualitas.

Ya. Event yang digagas PT BRI (Persero) ini bersejarah lantaran merupakan perhelatan mode virtual terbesar pertama di Indonesia.

Konsep virtual yang diusung dalam NUFF 2020 juga sejalan dengan perkembangan teknologi.

Saat ini semua pelaku usaha, termasuk fashion dan mode, juga harus merambah digitalisasi agar bisnisnya makin maju.

“Ekosistem digital dapat menjadi media untuk berkolaborasi, berbisnis, bekerja sama bahkan mempresentasikan karya mode,” kata CEO Samara Media & Entertainment Ben Soebiakto.

Kolaborasi juga menjadi salah satu kunci agar bisnis bisa berkembang, terutama saat pandemi virus corona. Menurut Co Founder Of Tulola Designs Franka Franklin, kolaborasi bisa dilakukan dengan cara yang berbeda di tengah new normal.

"Kuncinya harus bisa beradaptasi dengan outcome dan performa dari kolaborasi untuk menentukan whether to stop or lanjut,” kata Franka.

Dia juga menyinggung mengenai upaya mencintai produk lokal yang sejalan dengan program Bangga Buatan Indonesia.