Inilah Daftar Lengkap Pemenang IMA Awards 2022, Lyodra dan Lesti Kembali Terpilih

jpnn.com, JAKARTA - Malam puncak Indonesian Music Awards 2022 sebagai ajang penghargaan bagi para musisi di Tanah Air telah sukses digelar, Kamis (8/12/2022).

Acara itu disiarkan secara langsung dari studio tercanggih di Indonesia, yakni RCTI+, Jakarta.

Setelah melalui berbagai tahap voting dari masyarakat dan juga tahap penjurian, sejumlah musisi akhirnya berhasil mendapatkan penghargaan untuk 12 kategori.

Para nominee mendapat dudkungan suara melalui beragam kanal seperti Langit Musik microsite, media sosial, serta aplikasi RCTI+.

CEO Nuon Digital Indonesia Aris Sudewo mengatakan setiap tahun, para musisi yang masuk menjadi nominee dalam ajang Indonesian Music Awards tentunya berubah-ubah.

"Namun, pastinya ada juga sederet nominee yang kembali terpilih masuk dalam daftar nominasi, seperti Lesti yang masuk ke dalam kategori Social Media Artist of The Year dan Kategori Female Singer of The year sama seperti di tahun lalu.

Nama-nama lain yang kembali masuk dalam daftar nominasi seperti Lyodra, Rizki Febian dan Mahalini," jelasnya.

Selain 12 kategori yang disebutkan tadi, Indonesian Music Awards 2022 juga mengangkat antusiasme para pencipta konten kreatif dalam menciptakan Nada Sambung Pribadi (NSP) Kreasi lewat kategori NSP Kreasi of The Year yang jatuh kepada Unyil.