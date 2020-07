Inilah Jenis Layanan Terbaru dari Lintasarta

jpnn.com, JAKARTA - Lintasarta, perusahaan ICT total solutions, kembali memperkenalkan berbagai solusi ICT (information and communications technology) andal yang dapat membantu industri supply chain dalam menjalankan bisnis di masa New Normal.

“Kolaborasi teknologi seperti Internet of Things (IoT), Arfitificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), dan Deep Learning (DL) merupakan fondasi untuk mengintegrasikan dan memahami data yang kemudian menghasilkan solusi-solusi seperti Cloud melalui Supply Chain Platform,” kata Presiden Direktur Lintasarta Arya Damar dalam webinar bertajuk Industry 4.0 Technologies and Their Applications in Fighting COVID-19.

Webinar ini merupakan kerja sama Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII) dan Lintasarta dengan mengundang beberapa pakar ICT di Indonesia.

Arya menambahkan, perubahan perilaku konsumen dan masyarakat di Indonesia semakin nyata terjadi didorong oleh fenomena COVID-19 untuk mempercepat proses digitalisasi industri di Indonesia.

Pelaku industri perlu segera mengimplementasikan strategi dan teknologi baru agar dapat mampu mengejar perkembangan tren.

Menjawab tantangan tersebut, Lintasarta telah menyiapkan solusi-solusi ICT yang dapat membantu berbagai industri, khususnya industri supply chain, untuk menjaga stabilitias bisnis saat menjalani fase New Normal mulai dari infrastruktur internal hingga eksternal.

Lintasarta Thermal CCTV and Mask Detection dapat digunakan sebagai alat memantau kesehatan karyawan yang bekerja di kantor maupun di lapangan melalui suhu tubuh badan.

Selain itu, Lintasarta Thermal CCTV and Mask detection mampu memberikan peringatan kepada petugas jika ada perubahan suhu tubuh, mendeteksi karyawan yang tidak menggunakan masker, hingga dijadikan alat untuk memonitor kehadiran karyawan.