Inilah Wanita Hebat di Balik Kesuksesan Lionel Messi

jpnn.com - DOHA - Istri Lionel Messi, Antonela Roccuzzo menulis Juara Dunia di salah satu akun miliknya di media sosial. Roccuzzo, 34 tahun, The First Lady of Football, dialah wanita hebat di balik kesuksesan Messi. "Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Kami sangat bangga dengan Anda (Messi). Terima kasih telah mengajari kami untuk tidak pernah menyerah, bahwa kami harus berjuang sampai akhir." Baca Juga: Jubah Hitam yang Didapat Messi Bukan Sembarangan, Harganya? "Kamu akhirnya melakukannya, kamu adalah juara dunia. Kami tahu betapa kamu menderita selama ini dan betapa kamu ingin mencapai ini," tutur Roccuzzo. Wanita ini telah berada di sisi Messi nyaris seumur hidup. Messi dan Roccuzzo sama-sama berasal dari Rosario. Satu kampung, sepermainan. Baca Juga: Foto Lionel Messi Seperti Ini Bakal Dikenang Sepanjang Masa Teman masa kecil Messi, Diego Vallejos mengatakan, Messi dan Roccuzzo bertemu pada usia sembilan tahun. "Mereka adalah cinta itu sendiri, satu sama lain," ujar Vallejos.