InJourney Hadirkan Tarian Nusantara di TMII, Diikuti 500 Anak Dari Sabang Sampai Merauke

jpnn.com, JAKARTA - Taman Mini Indonesia Indah (TMII) menggelar Pesta Rakyat Nusantara dalam memperingati HUT ke-50 Tahun bertajuk Bersama Menjelajah Cerita Baru pada Minggu (20/4).

Beragam acara yang diselenggarakan berhasil menarik 100 ribu pengunjung selama long weekend pada 18-20 April 2025.

Salah satu rangkaian acara Pesta Rakyat Nusantara yaitu Panggung Musik Nusantara yang menghadirkan Ari Lasso, Vierratale, Geisha, dan Feel Koplo yang menghibur pengunjung.

Acara dibuka dengan tarian yang dibawakan oleh 500 anak dari 30 sanggar dan anjungan, dari Sabang hingga Merauke.

“TMII menampilkan budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mencerminkan cerita Nusantara Indonesia dalam wujud Bhineka Tunggal Ika. Presenting Indonesia at its best, ‘Unity in Diversity’. Ini adalah wujud komitmen InJourney untuk terus mengembangkan destinasi bangsa dan aset budaya Indonesia sebagai katalis pariwisata yang berkualitas,” ujar Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia, Maya Watono.

Turut hadir pada acara tersebut Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, serta Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif Yovie Widianto.

Berbagai kegiatan digelar dalam satu rangkaian acara pada 18-27 April 2025.

Acara Pesta Budaya Nusantara menyajikan gelaran 50 atraksi budaya, kirab budaya nusantara, wayang orang Bharata, wayang kulit dan pertunjukan budaya seluruh Indonesia, seperti lompat batu hingga Reog Ponorogo. Termasuk Lokakarya Kreasi Nusantara, membatik, juga melukis topeng kayu.