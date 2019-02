Instagram Uji Coba Stiker Donasi di Stories

jpnn.com - Instagram tengah menguji stiker baru yang disebut Donation atau donasi dalam Instagram Stories. Pengujian ini ditemukan pertama kali oleh peneliti aplikasi Jane Manchun Wong, dan kemudian dibagikan di akun Twitter miliknya, lansir The Verge, Rabu (20/2).

Stiker baru tampaknya serupa dengan yang ditawarkan Facebook beberapa waktu lalu yang disebut alat penggalangan dana dan donasi. Berdasarkan unggahan yang dibagikan Jane Machun Wong, stiker akan memungkinkan pengguna menautkan daftar organisasi nirlaba secara langsung ke stiker.

BACA JUGA: Cara Mudah Nikmati Fitur Baru DM Instagram



Selama beberapa tahun terakhir, Instagram terus bereksperimen dengan sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran. Instagram juga dilaporkan tengah menggarap aplikasi belanja mandiri yang terpisah, sehingga tidak menutup kemungkinan layanan transaksi juga akan hadir di Stories.

Instagram is working on "Donation" sticker



It lets users to start fundraisers for their favorite non-profits pic.twitter.com/hrhjkpPNpM — Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 18, 2019