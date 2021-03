Inter Milan Makin Menggila, 17-1 Dalam 7 Pertandingan

jpnn.com, MILAN - Inter Milan makin kukuh di puncak klasemen Serie A setelah menjaga catatan positif mereka dengan memenangi pertandingan pada pekan ke-24.

Bermain di Giuseppe Meazza, Minggu (28/2) malam WIB, Inter menghantam Genoa 3-0. Gol Nerazzurri bersumber dari Romelu Lukaku, Matteo Darmian dan Alexis Sanchez.

Tambahan tiga poin membuat tim racikan Antonio Conte kini bertengger di puncak klasemen dengan 56 poin.

Opta merangkum, dalam tujuh pertandingan terakhir, Inter mengoleksi 17 gol dan cuma kemasukan sebiji.

17-1 - #Inter have won six of their last seven games in #SerieA (D1), scoring 17 goals and conceding only once in the process. Sprint.#InterGenoa pic.twitter.com/gial3joDmG — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 28, 2021