Investor Muda di Pasar Modal Tumbuh Pesat, Kompetisi Saham Setingkat ASEAN Digelar

jpnn.com - CGS International Sekuritas Indonesia bersama grup CGS International Securities kembali mengadakan ASEAN Investment Challenge (AIC) 2024 untuk kedua kalinya.

Acara ini dibuka secara serentak pada 1 Agustus hingga 30 September 2024 di empat negara ASEAN: Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Thailand.

Mengusung tema 'Your Galaxy Your Way', acara ini mencerminkan komitmen penyelenggara dalam mengembangkan pasar modal di Indonesia dan ASEAN.

Berdasarkan data terkini, jumlah investor di Bursa Efek Indonesia telah melampaui 13 juta, dengan lebih dari 55% didominasi oleh investor muda per Juni 2024.

Gen Z dinilai lebih memandang pasar modal sebagai potensi investasi dengan imbal hasil tinggi, yang dapat mendukung tujuan finansial masa depan.

Meningkatnya minat dan partisipasi kaum muda dalam investasi pasar modal, terutama saham, memerlukan dukungan edukasi dan inovasi.

Baca Juga: KDB Tifa Diminta Segera Bagikan Dividen kepada Pemilik Saham

Oleh karena itu, AIC 2024 menawarkan program literasi finansial dan pengalaman investasi saham yang komprehensif.

Peserta akan berkompetisi sekaligus mendapatkan kesempatan belajar melalui kelas edukasi dan pengalaman investasi langsung.