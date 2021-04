Istri Sule Unggah Foto Menangis, Ada apa?

jpnn.com, JAKARTA - Istri komedian Sule, Nathalie Holschier mengejutkan warganet lantaran mengunggah foto dirinya tengah menangis di Instagram story.



Melalui akunnya di Instagram, Nathalie juga menuliskan kata untuk menyemangati dirinya.

"Kuat," tulis Nathalie, Minggu (18/4).



Diunggahan instagram story lainnya, ibu sambung Rizky Febian itu mengatakan dirinya merasa sudah cukup dan akan segera mengakhirinya.



"Enough is enough. I'm done," kata istri Sule itu.



Tak hanya unggahan Nathalie saja yang membuat warganet bingung.

Pasalnya, foto-foto Sule di akun Instagram kerabat Astrid Kuya itu sudah tak terlihat.



Meski begitu, Nathalie masih menyimpan foto putra bungsu sambungnya, Ferdinan Andriansyah, di akun Instagram miliknya.



Hingga kini, masih belum diketahui mengapa Nathalie Holscher mengunggah foto dirinya menangis dan menghapus foto sang suami dari Instagram pribadinya. (mcr7/jpnn)



