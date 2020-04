Isyana Sarasvati Masuk Daftar Anak Muda Berpengaruh Versi Forbes, Keren Banget

jpnn.com, JAKARTA - Dua penyanyi asal Indonesia, Isyana Sarasvati dan Niki Zefanya (NIKI) masuk dalam daftar bergengsi '30 Under 30 Asia 2020' yang dirilis oleh majalah kenamaan dunia, Forbes.

Daftar tersebut merangkum 30 orang atau grup berusia di bawah 30 tahun atau anak muda, yang dinilai paling berpengaruh dalam 10 kategori di Asia.

Isyana Sarasvati dan NIKI masuk dalam kategori hiburan dan olahraga. Forbes menilai kedua anak muda tersebut berpengaruh lewat karya-karyanya.

Isyana Sarasvati dikenal sebagai penyanyi yang telah eksis sejak beberapa tahun terakhir. Bersama Sony Music Indonesia, cewek 26 tahun itu sudah menelurkan tiga album, salah satunya Lexicon.

Sementara NIKI merupakan penyanyi Indonesia yang kini mendunia. Dia bergabung dengan kolektif 88rising yang di dalamnya juga ada nama rapper Rich Brian. NIKI sudah menghasilkan sejumlah karya yang membuat namanya makin dikenal, seperti lagu Lowkey, Indigo, dan La La Lost You. Perempuan 21 tahun itu juga baru saja meluncurkan single anyar bertajuk Switchblade.

Dalam '30 Under 30 Asia 2020' kategori hiburan dan olahraga, Isyana Sarasvati dan NIKI bersanding dengan beberapa nama. Antara lain, artis Korea Selatan Park So Dam, grup TWICE, dan penyanyi RnB asal Jepang, Riri Arai.

Forbes total merilis 10 kategori untuk '30 Under 30 Asia 2020'. Kategori tersebut adalah Seni (Seni & Gaya, Makanan & Minuman), Hiburan & Olahraga, Keuangan & Modal Ventura, Media Pemasaran & Periklanan, Ritel & E-Commerce, Teknologi Perusahaan, Industri Manufaktur & Energi, Ilmu Kesehatan, Pengusaha Sosial, dan Teknologi Konsumen.

"Pembuat daftar Forbes 30 Under 30 Asia tahun ini menginspirasi optimisme dalam apa yang menjanjikan untuk menjadi tahun yang sulit di masa depan. Mereka adalah kelompok yang ulet dan enerjik yang menghadapi tantangan secara langsung dan secara aktif bekerja untuk masa depan yang sesuai dengan aspirasi mereka," kata Rana Wehbe, Editor Forbes 30 Under 30 Asia, dilansir laman Forbes, Jumat (3/4). (mg3/jpnn)