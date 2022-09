Jackson Wang Tampil di Hari Pertama We The Fest 2022, Penonton Excited

jpnn.com, JAKARTA - Penampilan Teddy Adhitya dan Monkey To Millionare menandai hari pertama festival musik We The Fest (WTF) 2022.

Sejumlah penonton sudah mulai mendatangi lokasi festival musik itu sejak pukul 17.00 WIB.

Mereka tampak bersemangat menyaksikan penampilan musikus Indonesia maupun mancanegara.

Di antaranya, Patrick asal Bandung dan Alfa dari Bekasi.

Kedua pria itu sengaja datang untuk menyaksikan musisi favorit mereka di WTF 2022, sekaligus ajang reuni.

"Kami baru banget sampai langsung ke sini. Ini WTF pertama," ujar Patrick di Gelora Bung Karno (GBK) Sports Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (23/9).

Mereka berdua ternyata mengidolakan Jackson Wang dan CL. Selain itu, keduanya juga ingin menyaksikan Afgan serta Pink Sweats yang tampil di hari pertama.

"Kami beli sebelum line up ada. Kan, sempatt preasale, kami sudah war (tiket)," ucap Patrick.