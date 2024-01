Jadi Caleg DPR, Aldi Taher: Enggak Usah Pilih Saya

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus komedian, Aldi Taher mengaku tidak terlalu optimistis dalam persaingan di Pemilu 2024.

Caleg DPR dari Partai Perindo itu bahkan menyarankan masyarakat agar tidak memilih dirinya nanti.

"Enggak usah pilih saya," kata Aldi Taher di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (17/1).

Mantan suami Dewi Perssik itu maju sebagai calon legislatif dari Partai Perindo untuk Dapil Jabar 7, meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.

Menurut Aldi Taher, masyarakat tidak perlu memilih dirinya asalkan tetap berada di jalan yang benar.

"Mending pilih (jalan) Allah," beber pelantun Nissa Sabyan I Love You So Much itu.

Meski demikian, Aldi Taher tidak mau melarang masyarakat yang ingin memilih dirinya.

Dia hanya bisa bersyukur dan berterima kasih apabila ada yang mendukungnya jadi anggota DPR.