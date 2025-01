Jadi Jin Krissy yang Pecicilan di WeTV Original Pacarku Jinny, Ria Ricis Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus YouTuber Ria Ricis berperan sebagai Jin bernama Krissy dalam WeTV Original Pacarku Jinny.

Dia menceritakan Krissy merupakan ajudan dari putri Raja Jin bernama Lila yang aktif dan terbilang pecicilan.

"(Dia) agak heboh, dibilang pecicilan, banget, dia bisa naik genteng, tiba-tiba di mana, itu semua dilakukan demi menjaga the one and only Tuan Putri Lila kesayangan," ujar Ria Ricis di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (22/1).

Dia menuturkan karakter Krissy cukup berbeda dengan dirinya saat ini.

Sebab, menurut Ria Ricis, dirinya tak lagi seaktif dan pecicilan seperti dahulu.

"Kalau Jin Krissy sama Ria Ricis yang dulu mungkin sama. Tetapi setelah menjadi ibu sudah jompo. Jadi, beda banget," ucap Ria Ricis.

Dia mengaku kini dirinya lebih mudah merasa lelah setelah beraktivitas.

Ibu satu anak itu bahkan memilih untuk menghabiskan waktu dengan beristirahat setelah syuting series terbarunya tersebut.