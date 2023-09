Jadi Ketum PSI, Kaesang Berterima Kasih kepada Sukarelawan Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Kaesang Pangarep yang jadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI 2023-2028, mengucapkan terima kasih kepada organ sukarelawan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Kaesang dalam pidato politik perdananya dalam acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas): Deklarasi Politik PSI, di Djakarta Theater, Jakarta, Senin (25/9) malam.

"Terima kasih atas kehadiran 137 organ Relawan Pak Jokowi yang telah mengantarkan Pak Jokowi sebagai presiden 2 periode. Dan, masih setia bersama beliau sampai sekarang dan semoga selamanya," ucap Kaesang.

Suami Erina Gudono itu percaya bahwa partai politik penting dalam pemilihan presiden. Namun, belum tentu kandidat tersebut menang tanpa ada dukungan dari sukarelawan yang bergerak dengan ikhlas, tanpa pamrih.

"Sekali lagi, terima kasih dan semoga kita dapat berkolaborasi," ujar putra bungsu Presiden Jokowi itu.

Dalam forum itu, Kaesang juga menyampaikan terima kasih kepada sang istri yang merestu?inya terjun ke politik.

"Terima kasih khususnya untuk istri tercinta. Tanpa restu istri, saya tidak akan berdiri di sini. I love you so much istriku sayang," tutur Kaesang.

Selain itu, Kaesang juga meminta seluruh yang hadir memberi tepuk tangan untuk dua mantan ketua umum PSI, Grace Natalie dan Giring Ganesha.