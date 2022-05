Jadi MC Sunatan, Aldi Taher: Pejuang Popok Anak

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Aldi Taher kini mulai mengambil berbagai macam pekerjaan, termasuk menjadi MC di acara sunatan.

Hal tersebut disampaikan melalui akun miliknya di Instagram.

Aldi Taher memperlihatkan bukti bahwa dirinya baru saja menerima tawaran menjadi MC acara sunatan.

"Alhamdulillah deal job MC sunatan. Langsung DP," ungkap Aldi Taher, Jumat (13/5).

Pelantun Nissa Sabyan I Love You So Much itu mengaku tidak masalah apa pun pekerjaan asalkan halal.

Aldi Taher melakukan itu semua demi kebutuhan keluarga, khususnya popok anak.

"Pejuang popok anak dan sempat istri," sambung mantan suami Dewi Perssik itu.

Aldi Taher selama ini terkenal sebagai aktor, penyanyi, sekaligus komedian.