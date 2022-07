Jadi Seniman Tato di Film Ini, Jeff Smith Ingin Luruskan Perspektif Preman

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Jeff Smith berperan sebagai seniman tato dalam film How Are You Really. Dia mengatakan ingin mengubah perspektif masyarakat mengenai orang yang bertato. Konon, menurut Jeff Smith, penato atau seseorang yang bertato cenderung dianggap sebelah mata. Baca Juga: Jeff Smith Menangis Saat Ditangkap Polisi, Pengacara Ungkap Fakta Ini "Konotasinya jelek saja, gitu," kata Jeff Smith saat ditemui di kawasan Duren Tiga, Jakarta Selatan, baru-baru ini. Menurutnya, orang yang bertato biasanya identik dengan preman atau hal buruk. Namun, selama menjalani riset untuk mengembangkan karakter seniman tato, Jeff Smith tak berpikir demikian. Baca Juga: Kembali Terjerat Narkoba, Jeff Smith Berpesan Begini untuk Keluarga dan Fan Kekasih Aisyah Aqila itu bertemu dengan seniman tato yang baik dan berbakat. "Gue mau meluruskan (perspektif buruk soal seniman itu), sih," ucap Jeff Smith.

Perankan seniman Tato dalam film How Are You Really, aktor Jeff Smith ingin meluruskan perspektif preman.

