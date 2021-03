Jadi Superstar, Judika Emosi di I Can See Your Voice Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Judika menjadi bintang tamu program game show I Can See Your Voice Indonesia episode terbaru.

Judika yang bertindak sebagai superstar ditantang menebak kualitas suara mystery singer yang bakal berduet dengannya di babak final stage.

Sebelum menentukan pilihan, jebolan Indonesian Idol itu bakal dibantu oleh detective celebrity.

Namun, masukan pada detective celebrity tidak selalu benar sehingga membuat Judika kadang terkecoh.

Tingkah laku detective dalam I Can See Your Voice Indonesia bahkan membuat superstar salah memilih mystery singer.

Detective celebrity yang tampil membantu Judika yaitu Ivan Gunawan, Okky Lukman, Wendi Cagur Vega Darwanti, Ziva Magnolya, Rangga Moela, dan Chika Jessica.

Sementara Raffi Ahmad dan Indra Herlambang tetap menjadi host guna memeriahkan acara.

Sejumlah kejadian lucu terjadi dalam I Can See Your Voice Indonesia episode terbaru.