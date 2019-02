Jadwal 32 Besar Liga Europa Jumat Dini Hari Nanti

jpnn.com, JAKARTA - Panggung 32 Besar Liga Europa bergulir Jumat (15/2) dini hari nanti. Satu laga sudah digelar Rabu (13/2) kemarin. Bertempat di Stadion Istanbul, Fenerbahce menang 1-0 atas Zenit St Petersburg.

Untuk 15 laga lainnya akan diadakan serentak Jumat dini hari WIB. Delapan pertandingan dimulai pukul 00.55 WIB. Sementara tujuh sisanya dimainkan pukul 03.00 WIB.

Sejumlah tim besar masih bertahan di babak 32 besar ini. Selain Arsenal, Chelsea, dan Lazio, ada raksasa lainnya yang lebih dulu terlempar dari ajang Liga Champions yakni Inter Milan, Napoli, Benfica, Valencia, dan Galatasaray. (jpc/jpnn)

Jadwal 32 Besar Liga Europa, Jumat (15/2):

00.55 WIB: BATE Borisov vs Arsenal (Live RCTI)

00.55 WIB: Rapid Vienna vs Inter Milan

00.55 WIB: Krasnodar vs Bayer Leverkusen

00.55 WIB: Rennes vs Real Betis

00.55 WIB: Olympiakos vs Dynamo Kyiv

00.55 WIB: Lazio vs Sevilla

00.55 WIB: Galatasaray vs Benfica

00.55 WIB: Slavia Praha vs Genk

03.00 WIB: Malmo vs Chelsea (Live RCTI)

03.00 WIB: Club Brugge vs Salzburg

03.00 WIB: Zurich vs Napoli

03.00 WIB: Shakhtar Donetsk vs Eintracht Frankfurt

03.00 WIB: Celtic vs Valencia

03.00 WIB: Sporting CP vs Villarreal

03.00 WIB: Viktoria Plzen vs Dinamo Zagreb