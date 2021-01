Jadwal BWF World Tour Finals, Penentuan Buat 4 Wakil Indonesia

jpnn.com, BANGKOK - Lima wakil Indonesia akan melakoni pertandingan pemungkas di fase penyisihan grup BWF World Tour Finals 2020, Jumat (29/1).

Dari lima wakil Indonesia, empat di antaranya masih berpeluang lolos ke semifinal yakni ganda putri Greysia Polii/Apriyani Rahayu, ganda putra Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan alias Daddies serta dua ganda campuran Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja dan Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti.

Sementara itu, peluang tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting ke 4 Besar sudah tertutup setelah menelan dua kekalahan dengan dua gim langsung.

Juara Yonex Thailand Open 2021, Greysia/Apriyani akan mengawali pertandingan Indonesia hari ini yang dimulai pada pukul 11.00 WIB di Lapangan 1 Impact Arena, Bangkok.

