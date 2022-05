Jadwal Final Liga Champions & Perkiraan Susunan Pemain

jpnn.com, SAINT-DENIS - Dua monster Eropa Real Madrid dan Liverpool bakal bertarung di final Liga Champions 2021/22.

Jadwal final Liga Champions

Partai puncak kompetisi antarklub kasta tertinggi di Benua Biru ini akan digelar di Stade de France, Saint-Denis, utara Paris, Prancis.

Wasit asal Prancis Clement Turpin dijadwalkan meniup peluit pertanda final ke-66 European Cup ini dimulai pada Sabtu (28/5) 21.00 CET, atau Minggu (29/5) 02.00 WIB.

Liverpool pernah menjadi juara Liga Champions sebanyak enam kali, yakni musim 1976–77, 1977–78, 1980–81, 1983–84, 2004–05, dan 2018–19.

Perjalanan pasukan racikan Jurgen Klopp ke final:

Pemenang Grup B, 2-1 agg vs Inter (R16), 6-4 agg vs Benfica (QF), 5-2 agg vs Villarreal (SF)

Sementara itu, Real Madrid penguasa panggung, 13 kali juara, yakni pada 1955–56, 1956–57, 1957–58, 1958–59, 1959–60, 1965–66, 1997–98, 1999–2000, 2001–02, 2013–14, 2015–16, 2016–17, dan 2017–18.

Perjalanan pasukan racikan Carlo Ancelotti ke final:

Pemenang Grup D, 3-2 agg vs Paris (R16), 5-4 agg vs Chelsea (QF), 6-5 agg vs Man. Kota (SF)

Perkiraan susunan pemain:

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keïta; Salah, Mane, Luis Diaz